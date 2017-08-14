14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سقوط BMW من الدور السابع لمواقف السيارات.. ونجاة صاحبها بأعجوبة

بتاريخ حوادث ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثقت كاميرا مراقبة لحظة مثيرة تذكر بلقطات أفلام الأكشن لسقوط سيارة BMW من الدور السابع في مواقف سيارات في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وأظهرت اللقطات توقف سيارة “جمس” في مضيق المخرج داخل موقف سيارات، استعدادا للخروج، ليفاجأ قائدها بسقوط سيارة من الأعلى، على بعد سنتيمترات عن سيارته، انكفأت فور سقوطها عليه دون أن تحدث أضرار واضحة بها، قبل أن يلوذ قائد الجمس بالهرب خوفا من سقوط سيارات أخرى.

وسارع أشخاص انتبهوا للحادثة إلى إنقاذ السائقة، البالغة من العمر 38 عاما، واستخراجها من السيارة، حيث نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقالت الشرطة إن إصابتها بليغة ولكنها لا تهدد حياتها.

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