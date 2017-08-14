14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الاحتلال يعتقل عشرات الأحوازيين أثناء إقامة صلاة الجماعة في مدينة السوس ويقتادهم إلى مكان مجهول

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – الأحواز : ــ

داهمت قوات كبيرة تابعة للاحتلال الفارسي منطقة الكرخة غرب مدينة السوس في يوم 11 أغسطس واعتقلت عشرات الأحوازيين أثناء اقامتهم صلاة الجماعة واقتادهم إلى مكان مجهول.

قالت مصادر  المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز –أحوازنا- إن قوات كبيرة تابعة لجهاز المخابرات يرافقها عناصر من الأمن اقتحمت منطقة الكرخة غرب مدينة السوس يوم 11 أغسطس وقامت باعتقال عشرات الشبان الأحوازيين أثناء تأديتهم صلاة الجماعة.

وحصل موقع –أحوازنا- على اسماء 13 شابا من الذين تم أسرهم من قبل قوات الاحتلال الفارسي في هذه العملية وهم :

1-         رياض رزاق الزهيري البالغ من العمر 21 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

2-         جواد هاشم الهاشمي البالغ من العمر 27 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

3-         حسن غلام الحياوي البالغ من العمر 28 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

4-         حسن الدلفي البالغ من العمر 23 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

5-         حيدرالساري البالغ من العمر 27 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

6-         ميلاد العفراوي البالغ من العمر 22 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

7-         يوسف عاصي الخزرجي البالغ من العمر 20 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

8-         ياسر شمخي السيلاوي البالغ من العمر 27 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

9-         سجاد نجم الحائي (النصيري ) يبلغ من العمر 22 عاما من حي الملاشية غرب الأحواز العاصمة

10-احمد عيدان ابوعمر الحيدري يسكن في حي الزهيرية غربي الأحواز العاصمة

11-       علي الباوي البالغ من العمر 23 عاما يسكن في حي الثورة غربي الأحواز العاصمة

12-       شاكر طعمه الشريفي يبلغ من العمر 27 عاما يسكن في منطقة العين غربي الأحواز العاصمة

13-       عباس طعمه الشريفي يبلغ من العمر 21 عاما يسكن في منطقة العين غربي الأحواز العاصمة

ووصف شهود عيان كانوا متواجدين في نفس المكان لحظة الاعتقالات أن عناصر الاحتلال قاموا بضرب المصلين بالهراوات والعصي واقتادوهم إلى سياراتهم.

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