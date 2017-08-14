14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طاح حظك يا محلي ..!!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

يقولون في الأمثال ” لكل مجتهد نصيب ويقولون ايضا ” من طلب العلا سهر الليالي”.

فمن يريد ان ينجح عليه ان يجتهد  ليصل الى هدفه.

جاء قرار الاتحاد السعودي بزيادة الأجانب الى 6  فتزايدت مخاوف الاندية الكبيرة وتجددت آمل فرق الوسط والصغيرة بقوة المنافسة.

هل شاهدتم كيف كان الباطن وكيف ظهر الاتفاق بعد زيادة عدد الأجانب حتمآ سيسببون احراج للأندية الكبيرة فاللاعب الأجنبي زاد من حظوظ تلك الاندية.

اللاعب الأجنبي محترف حقيقي وكما قال الزميل وليد الفراج في برنامجه الشهير اكشن يادوري اللاعب الأجنبي مهتم بنفسه يقوم مبكرا وينام مبكرا ويتدرب بشكل كبير فهو يستحق الاحتراف بعكس اللاعب المحلي.

مع زيادة عدد المحترفين الأجانب قلّت حظوظ اللاعب المحلي فلن يستمر الا المتألق ولن يبقى الا اللاعب الحقيقي والذي يستحق ان يكون في التشكيلة

سيجد مكانه بعيدا عن الواسطات زيادة عدد اللاعب الأجنبي سيكون تأثيرها حتى على ” البذخ ” المالي الذي استفاد منه اللاعب المحلي ولك يفد لا ناديه ولا منتخبه.

هناك أندية للأسف لم تستفيد من زيادة اللاعب الأجنبي بالشكل المطلوب فالاختيارات للاعب الأجنبي لديها عشوائية والسمسرة هي التي استحوذت على الموقف وما جلب مدافع الاهلي ومهاجم الهلال الا تأكيدا لان الاندية لا تبحث بنفسها عن اللاعب المطلوب وبشكل يحتاجه الفريق بل تعتمد على توصيات ” سماسرة ”  ويبقى اللاعب فترة تسجيل واحدة ثم يغادر والخاسر الأكبر هو النادي.

نكون واقعيين  و ( ما نحوّرش على بعضينا )  دورينا غلبان   ونازل الف  خطوة الى الخلف وإثارته بقت بس على منصات التواصل الاجتماعي بينما في الميدان دورينا ” بايز ” باللهجة المصرية .

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