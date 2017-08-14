14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العدل مع مواليد السعودية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

حقاً الأمر يتطلب كثير من الشجاعة لقول الحق في بعض القرارات الحكومية التي تجعل الرأي الصحيح فيها صعب جداً، ومهما كانت القرارات ستحقق للمملكة النفع الكبير والنقلة النوعية إلا أنه يجب تأخيرها لصالح الإنسانية.

لن أتحدث بلغة الأرقام فأنا لست إقتصادي ولكن سأطرح قصة هذه القصة هي الوحيدة لعشرات ألاف الأسر والأشخاص، وهي قصة مواليد السعودية من الجنسيات الأجنبية، الذين يمرون بأصعب الضروف الإنسانية بسبب قرار الرسوم الشهرية على الوافدين الأجانب.

لا يعرفون غير المملكة العربية السعودية وطن ولم يخدموا طيلة حياتهم غير هذا الوطن، ذاك الأجنبي الإعلامي من مواليد السعودية لطالم دافع بقلمه عن السعودية، وذاك البناء الأجنبي من مواليد السعودي كم من منزل بيده بناه في السعودية، وذاك المعلم وذاك الطبيب وعشرات المهن صغيرها وكبيرها لطالما سُخرت من مواليد السعودية لسنوات من اجل هذا الوطن.

اصدقائهم من السعودية منذ المراحل الإبتدائية وحتى تعليم الابناء في ذات المرحلة، واللهجة سعودية ونشيدهم الوطني سعودي،  ولا أشك ابداً أن هناك أجنبي من مواليد السعودية لا يحفظه عن ظهر قلب.

إن من عدم العدل والإنسانية معاملتهم وكأنهم كغيرهم من الأجانب، ولا من الحضارة والرقي نكران جميلهم، ولا من الدين الوقوف ضدهم بدافع الأنانية، يجب علينا أن نكون صف واحد جميعاً مع الأجانب مواليد السعودية وقضاياهم.

في الختام اتمنى أن يتم النظر في حالهم قبل مغادرتهم وقبل تشتتهم وقبل بالأصح فقدانهم للأبد، أتمنى أن تتكفل جهات خيريه بدفع الرسوم عنهم حتى يتم حل مشكلتهم بقرارات جديدة تعالج القرارات الأولى.

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