14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض توقع بثلاثيني ابتز مواطنة وهددها بنشر صورها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

قاد تعاون بين شرطة منطقة الرياض وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالايقاع بمواطن ثلاثيني ابتز وهدد مواطنة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له اليوم (الإثنين) أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، فقد ورد لمركز شرطة العزيزية ما يفيد عن تعرض موطنة للابتزاز وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد الأشخاص.

وأوضح الميمان أنه بعد التحقق من صحة البلاغ قامت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن ضبط المتهم (مواطن في العقد الثالث من العمر) وبحوزته أجهزة الاتصالات المستخدمة وبسماع أقواله أقر بما نّسب إليه.

وأكد بأنه تم إيقاف المتهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص بموجب نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

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