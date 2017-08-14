14 أغسطس 2017 مـ / موافق 22 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تفاصيل جديدة في واقعة قتل مواطن لزوجته وطفليه بسكين أثناء نومهم.. وهذا هو دافع الجريمة الغريب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول جريمة قتل مواطن لزوجته وطفليه طعناً بسكين أثناء نومهم، فأرداهم قتلى داخل منزلهم بجدة.

ووفقاً لصحيفة “مكة”، ذكرت المصادر أن الجاني -وهو في العقد الخامس من العمر- ومصاب بمرض “الإيدز” ونقل العدوى لزوجته وكانت لديه شكوك بانتقال المرض لطفليه، فأقدم على قتلهم قبل أن يفتك بهم المرض.

وأوضح أن هناك شكوكاً في صحة الأب العقلية، لافتة إلى أنه تم إخضاعه لفحوصات للتأكد من ذلك والتحقق من احتمالية تعاطيه المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية باشرت أمس الأحد موقع الجريمة، حيث عثرت على المجني عليهم وقد فارقوا الحياة، ليتم إيداعهم بثلاجة الموتى بالمستشفى، فيما تم التحفظ على الجاني لاتخاذ اللازم معه.

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