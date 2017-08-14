لقطات رائعة لطائرات “الصقور السعودية” أثناء مشاركتها في احتفالات باكستان بذكرى الاستقلال

(أنحاء) – متابعات :-
قدم فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية، عرضا جويا في سماء العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستقلال باكستان.
واستعرض سبعة طيارين من القوات الجوية الملكية، مهاراتهم بشكل جماعي وفردي في العرض الجوي الذي نظمته القوات الجوية الباكستانية، زينت به سماء إسلام آباد بحضور الرئيس الباكستاني ممنون حسين.
من جهته، أبدى الرئيس الباكستاني إعجابه بعروض الصقور الجوية وما تتميز به من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستعراضية الجوية، مقدما شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، أن العروض المميزة التي قدمها فريق (الصقور السعودية) تعكس الصورة المشرقة لما هي عليه قواتنا الجوية الباسلة خاصة والقوات المسلحة عامة من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد.