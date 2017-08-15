14 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشباب” يتعاقد مع ناصر الشمراني لمدة عامين

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – محمد المغامس :-

أعلن نادي الشباب، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعاقده رسمياً مع المهاجم المخضرم ناصر الشمراني لمدة عامين.

وكان المهاجم ناصر الشمراني الملقب بـ«الزلزال» قد أعلن عبر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه رحل رسمياً عن الهلال عقب توقيع مخالصة مالية نهائية.

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