أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»وزير التجارة: إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي سيحدث نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين البلدين
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