14 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عقب واقعة دفع الحكم.. تعرف على المباريات الـ 5 التي سيغيب عنها كريستيانو رونالدو

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كريستيانو رونالدو تم إيقافه 5 مباريات مقسمة، مباراة في السوبر الإسباني أمام برشلونة الأربعاء المقبل وأربع مباريات في الدوري، عقب واقعة طرده ودفعه لحكم ذهاب الكلاسيكو أمام برشلونة في السوبر الإسباني.

وسيغيب رونالدو عن مباريات الريال التالية:
1- أمام برشلونة في إياب السوبر يوم 16 أغسطس (آب).
2- أمام ديبورتيفو لاكورونيا فى افتتاح الدوري الإسباني يوم 20 من نفس الشهر.
3- أمام فالنسيا فى الجولة الثانية بالدوري الإسباني يوم 27.
4- أمام ليفانتى فى الجولة الثالثة بالدوري الإسباني يوم 9 سبتمبر (أيلول).
5-أمام ريال سوسيداد فى الجولة الرابعة بالدوري الإسباني يوم 17 من نفس الشهر.

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