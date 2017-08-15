15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الهلالي يروي تجربته القصصية بأدبي جدة
﻿

الهلالي يروي تجربته القصصية بأدبي جدة

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – جدة : ــ

ضمن فعاليات منتدى رواق السرد بنادي جدة الأدبي، تقام مساء غد الاربعاء بعد صلاة العشاء بمقر النادي بجدة، أمسية قصصية حوارية يستضيف فيها النادي الأديب الدكتور احمد الهلالي ويقدم الامسية الاستاذ عبدالرحمن بن عقيل الحجيري.

وسوف يتحدث  الدكتور الهلالي عن تجربته الأدبية وتنوّع نتاجه الأدبي بين الرواية والشعر، وعن روايته سدرة المنتهى التى صدرت عام 2015 عن نادي حائل الأدبي حيث كانت من أعلى خمس روايات مبيعا بمعرض الكتاب الدولي بجدة عام 2016.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق