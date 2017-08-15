15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر توقع بروتكولاً مع كوريا الجنوبية لإنشاء مدينة زراعية بقيمة 10 مليارات دولار

بتاريخ أنحاء العالم

القاهرة – واس :-

وقعت مصر وكوريا الجنوبية اليوم بروتوكولا للتعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة ، والجمعية الكورية العربية للتبادل الثقافي والاقتصادي لإنشاء مشروع مدينة زراعية نموذجية متكاملة على مساحة 300 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة وامتداده بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار.

وأوضح وزير الزراعة المصري الدكتور عبد المنعم البنا في تصريح صحفي عقب التوقيع أن المشروع يتضمن مشاريع للزراعة و إنشاء 50 ألف محمية زراعية ذكية ، ومزارع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومشروعات لإنتاج الأعلاف وزارعة نبات الاستيفا ( بديل السكر )، إضافة إلى معالجة وتنقية المياه وتحلية مياه البحر، وإقامة محطات الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة المتجددة اللازمة .

وأبان دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع ستقدم خلال 6 أشهر .

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