15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عضو شورى يطالب بتوظيف السعوديات في البقالات والمغاسل والبناشر ضمن مراكز تجارية بالأحياء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

دعا رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إلى إقامة مراكز تجارية شاملة لجميع الخدمات، كالبقالات والصيدليات والمغاسل والحلاقين والخياطة والمطاعم والبناشر في الأحياء، والسماح بتوظيف المواطنات من ساكنات الحي فيها.

وطالب وفقا لـ”الحياة”، بمنع منح تراخيص للبقالات الصغيرة والصيدليات وغيرها الموزعة والمنفردة، معتبراً أن عددها أصبح أكثر من أعداد المواطنين.

وأشار بن جمعة إلى ضرورة أن يصمم المركز بشكل عصري وأن يكون حجمه متناسباً مع كثافة سكان الحي، لافتاً إلى أن مقترحه سيشجع المواطنين والموطنات على العمل.

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