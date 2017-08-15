فيديو وصور | الوليد بن طلال يتجول في شوارع “بودروم” التركية بدراجة هوائية

(أنحاء) – متابعات :-
وثقت صور وفيديوهات للأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، أمس (الاثنين)، وهو يتجول ويمارس الرياضة في شوارع مدينة بودروم غربي تركيا مستقلاً دراجة هوائية.
وقاد الأمير الوليد دراجة هوائية أثناء قيامه بجولة في عددٍ من شوارع مدينة بودروم وساحل “كولتوركبوكلو” على البحر المتوسط.
ونشر مستشار رئيس الوزراء التركي، طه كينتش، فيديوهات لمرافقته الأمير في أزقة المدينة، حيث قال إن الوليد يمارس الرياضة ثلاثة ساعات يوميا، اثنتان منها بالدراجة الهوائية.
وكان الأمير الوليد وصل إلى مطار بودروم برفقة عائلته على متن طائرته الخاصة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أجهزة الشرطة والقوات الخاصة.