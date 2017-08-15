15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر تفتح معبر رفح لعبور الحجاج الفلسطينيين

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

فتحت السلطات المصرية، الثلاثاء، معبر رفح البري مع قطاع غزة في اتجاه واحد لعبور الحجاج الفلسطينيين من القطاع إلى الأراضي المصرية منها إلى السعودية لأداء فريضة الحج.
وقال مصدر مسؤول إنه تقرر فتح المعبر لمدة 3 ثلاثة أيام.

وأضاف المصدر أنه تقرر فتح المعبر فى اتجاه قطاع غزة اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة يومين لعبور العالقين الفلسطينيين.

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