15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المصادفات المحيّرة بين (طلال مداح وحسين عبدالرضا)!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

لعل المصادفات تكون دائماً محيرةً في حيوات الفنانين العظام حتى نكاد لا نصدق أنها مصادفات ولا نصدق أنه حدث حقيقي أساساً!

فقي حين توفي طلال مداح على المسرح وأمام جمهوره في مدينة أبها السعودية وهو من شكّلت له أبها علامة فارقة حين غنى لها في بداياته وقبل أن يكمل العشرين من عمره أغنية شفت أبها وأعادها أمام جمهور أبها نفسه قبل عامين من وفاته حين قال:

“لا تلوموني في هواها .. قبل ما تشوفوا بهاها

هي بس اللي هويتها.. قلبي ما يعشق سواها

قلبي حبك والله يا أبها.. انتي أجمل من الخيال

شفت نورها عمد بابها.. قلبي حنّ للجمال”

أقول في حين أن طلال مداح مات في أبها رغم أنه ليس من سكانها ومع مصادفة أنها تمثّل علامة فارقة في حياته ومع ما تشكّله كلمة (لا تلوموني في هواها) من دلالات، فإن الممثل العملاق عبدالحسين عبدالرضا والذي قضى حياته على خشبات مسارح الكويت فإنه توفي في مدينة أخرى تشكّل له علامة فارقة في حياته الفنية، حيث لا يخفى على أحد ماذا تشكّل مسرحية “باي باي لندن” لعبدالرضا، ومع ما تشكله كلمة (باي باي) من دلالات واضحة كانت لندن هي المكان الذي ودّع فيه عبدالرضا الحياة للأبد!

كانت بدايتا الفنانين في محاولات كسب العيش هي بعيدة عن الفن، فقد كان طلال مداح موظفاً في البريد السعودي بينما كان عبدالرضا موظفاً في وزارة الإعلام الكويتية.

كان الاثنان عفويان حدّ اللامعقول، لم أر فنانين يدخنّان السجائر أثناء المقابلات وأثناء تسجيل الأعمال الفنية سواهما!

يحكي عبدالرضا أنه في أحد المرات كان جالساً في بهو أحد فنادق القاهرة فتفاجأ بوجود شخص أمامه يقول كيف الحال يا أستاذ حسين فنظر إليه فإذا هو بالفنان طلال مداح لابساً بدلة رسمية، يقول عبدالرضا قفزت من مكاني وقبّلت رأس طلال ورحبت به واعتذرت له أنني لم آت للسلام عليه أولاً بحكم أنني لم أتعرف عليه بالبدلة، فقال طلال مداح بعفوية: يا أخي هذي البدلة مفروضة علي وأنا ماني متعود عليها.. وبعدين أنا جيت أسلم عليك أول متعمّد عشان أبيّن لك إنك أكبر مني في السن!

لقد كان للعملاقين مشاركات فنية مهمة أثناء حرب الخليج الثانية في التسعينات الميلادية أثناء غزو سيء الذكر صدام حسين للكويت فغنى طلال مداح في أوبريت بديع كلماتاً ولحناً، مقطعاً بعنوان (ماذا أجيب طفلتي!) يقول فيه:

“طفلتي في الرابعة من عمرها..

تسألني حائرة في أمرها..

متى نعود للكويت؟!

يا أبي طال السفر..

هات الخبر!”

بينما قدّم عبدالرضا وقتها واحدة من أروع مسرحياته والتي شفى بها غليل الكويتيين والعرب جميعاً من آثار هذا الاعتداء والعدوان فقدّم مسرحية (سيف العرب) والتي استطاع فيها تقليد صدام بشكل مذهل، وحين سألوه كيف فعلت هذا رد بعفوية: أثناء الاحتلال لم أغادر الكويت ولم يكن يظهر لنا في التلفاز سوى صدّام وخطاباته.. فكيف لا أقلده؟

أمّا أم المصادفات المحيّرة والتي لن نجد لها جواباً مقنعاً هو أنه قد توفي الاثنان في نفس اليوم المشؤوم وهو الحادي عشر من أغسطس بعد أن خان الاثنان قلبهما الذي أفنى عمره ينبض ليسعد الناس ويفرحهم لا أكثر..

فرحم الله هذين العملاقين..

عملاق السعودية وعملاق الكويت.

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