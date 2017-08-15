15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الإسكان” توقع اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية
﻿

“الإسكان” توقع اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الإسكان عن توقيع اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري، لتنفيذ 6 مشاريع في مناطق عدة بالمملكة بإجمالي 13144 وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الثلاثاء للإعلان عن الدفعة السابعة من برنامج “سكني” بحضور الوزير ماجد الحقيل.

وأفادت الوزارة أن الشركات التي تم التوقيع معها هي: شركة عبدالرحمن الراشد، وشركة الحاكمية للتطوير العقاري، وشركة شمايل الخليج، وشركة بن جارالله للتجارة والمقاولات القابضة، وشركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية، وشركة سندس.

كما وقعت الوزارة أربعة اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في تقنيات البناء الحديثة، وهي: شركة يانيجون قروب، وشركة فاست بريك روبوتكس، وشركة بناء القابضة، وشركة ايان القابضة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق