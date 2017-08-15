جمرك مطار الطائف يُحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 2 كيلو من مادتي “الهيروين” “والشبو”

(أنحاء) – متابعات :-
تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط ثلاث محاولات لتهريب (2.679) اثنان كيلوجرام وستمائة وتسع وسبعون جرام من مادتي “الهيروين” “والشبو” عُثر عليها مُخبأة مع مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.
أوضح ذلك أحمد المالكي مدير جمرك مطار الطائف، وقال حول تفصيل ذلك: عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إجراء التفتيش الذاتي له وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشائه على (15) كبسولة تحتوي على (259) جرام من مادة “الشبو”، و(63) جرام من الهيروين.
وأضاف المالكي: وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول آخر تهريب (44) جرام من “الهيروين” و(310) جرام من مادة “الشبو” وذلك بإخفائها جميعًا في كبسولات كانت مُخبأة في أحشائه.
كما عُثر على (2.30) اثنان كيلوجرام وثلاثون جرام من مادة “الشبو” كانت مخفية في مخبأ تم تجهيزه في حقيبة أحد القادمين.
الجدير بالذكر أن مادة “الشبو” تُصنّع من مادة “الميثا إمفيتامين”، وتُعد من أخطر أنواع المخدرات المُصنّعة، وهي منشطات شديدة التأثير وتؤدي إلى الإدمان.