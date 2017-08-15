رغداء العوجان وشذى المطيري: تم التعاون مع أفضل طلبة الجامعات للمشاركة في التنمية

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
أقامت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه “افتا” مخيم التدخل الصيفي للأطفال من الفئة العمرية 5 سنوات إلى 10 سنوات بالتعاون مع مركز “تميز” لصعوبات التعليم و بوجود المشرف العام على البرنامج الدكتور سامي السقا.
البرنامج يتكون من الرياضة الذهنية، والإبداع لتعزيز مهارات التفكير، والسلوك لتعزيز القيم، وكذالك يهدف لتنمية روح الإبداع والتدريب الموجه لمجابهة متطلبات الحياة وبناء الثقة لاستغلال الطاقات الكامنة .
والجدير بالذكر أن طاقم العمل مكون من كوادر سعودية شابة وأخصائيات متمكنات في التربية الخاصة ولهن أدوار فعالة في المجتمع وهم: أ/ شذى علي المطيري وأ/ ماجدة سلام مرزوق وأ/ رغداء عبداللطيف العوجان وأ/ سارة محمد الشهري وأ/ بشرى سواح.
تحدثت لـ “انحاء” الأخصائية والباحثة شذى المطيري قائلة: “حرصنا في هذا المخيم أن يشارك الأهل في دعم أطفالهم من خلال التواصل معهم في لقاءات توعوية لاستكمال واستمرار الأثر الإيجابي الذي نطمح لتعزيزه لدى الأطفال ودعمه حتى بعد انتهاء البرنامج”.
وزادت: إن الأهالي بحاجة ماسة لمثل هذه النشاطات لكن يواجهون مشكلة إما في محدوديتها واقتصارها على المناطق الرئيسية أو في الرسوم المبالغ فيها.
وتناشد “المطيري” الجهات الرسمية لتكثيف الجهود في التوسع في برامج الكشف والتدخل المبكر وتطويرها في مختلف مجالات التربية الخاصة، والاستفادة من نتائج الدراسات العلمية والأبحاث وتفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.
كما أكدت رغداء العوجان وبشرى سواح لـ “أنحاء” أن أهداف المخيم تحققت بوقت زمني قصير رغم عدم وصولهم للنهاية ، كما أن ما تمت ملاحظته خلال فترة المخيم الصيفي وفِي حاجة الأهالي والأطفال أنفسهم للمخيمات الصيفية المتكررة على مدار السنة وكما انها تعتبر من الوسائل التي يتم من خلالها الكشف وتشخيص حالة الطفل ومعرفة جوانب القوة والضعف لديه والتعامل معها والعمل مع العائلة لما هو من مصلحة الطفل نفسه وتؤكد “العوجان” إلى أنه خلال إجازة الصيف يتم التعاون مع أفضل طلبة الجامعة لتحقيق أولى خطوات النجاح لهم من خلال التطوع الذي يساعد على بناء جيل مزود بالعلم والإيمان والمعرفة والثقة بالنفس، والقدرة على المشاركة في بناء التنمية للرؤية السعودية .