15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»7 مشاريع بنهائي حاضنة STC للأعمال التقنية عبر مبادرة “انسبايريو”
﻿

7 مشاريع بنهائي حاضنة STC للأعمال التقنية عبر مبادرة “انسبايريو”

بتاريخ الشركات

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أعلن برنامج”انسبايريو”،وهو إحدى مبادرات الاتصالات السعودية STC لدعم رواد الأعمال والابتكار ودعم المشاريع بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، عن اختياره سبعة مشاريع من عشرين مشروعاً تأهلت، عقب استقبال 500 مشاركة للمرحلة الأخيرة من النسخة الثالثة  للبرنامج.

وقال مدير برنامج انسبايريو فراس الهريش “بحمد الله وفضله أتممنا اختيار المشاريع السبعة بعد عملية طويلة من التدقيق والفرز والتدريب لهم، ونتمنى كل التوفيق والنجاح للمشاريع التي لم يحالفها الحظ في هذه الجولة” وأضاف ” سنعنى بأن نقدم للمشاريع السبعة أفضل الخدمات والدعم حتى تحقق هذه المشاريع النجاح في المستقبل”.

واختارت اللجنة الخاصة بالتحكيم في برنامج “انسبايريو” الدفعة الثالثة، سبعة مشاريع ، أولها “سيير” وهو تطبيق يسهل على المجموعات التشارك في النشاطات والخدمات المناسبة لهم باستخدام الذكاء الصناعي، و”ذيبان”، كمشروع يوفر منصة لإدارة العمليات وخدمة العملاء لشركات تعبئه المياه وكذلك المقارنة بين أسعارها وخدمة الشراء والتوصيل،كما تم اختيار” 1Terminal” وهو منصة توفر خدمة إرسال الهدايا وتغليفها ومن ثم توصيلها للعملاء، وكذلك مشروع “DateGIS” المعني بجمع البيانات الجغرافية والمعلومات عن أشجار النخيل من خلال طيارات من دون طيار، ومشروع “زد” وهو منصة توفر خدمات متكاملة للتجارة الإلكترونية مثل إدارة المخزون وتصميم المتجر وإدارة الطلبات والدفع الميسر، وكذلك “هداج” وهو منصة إلكترونية لربط مربي الأغنام والموصلين وكذلك المستهلك العادي للشراء بكل يسر وسهولة، والمشروع السابع والأخير “دووك” وهو مشروع لتقديم خدمات التوصيل السريع للمتاجر الإلكترونية والدعم اللوجستي.

الجدير بالذكر أن ” انسبايريو” تأسس في العام 2015 وتركز على الابتكار الرقمي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتهدف الى تطوير اقتصاد المعرفة في المملكة والخليج من خلال احتضان الابتكار وروح الريادة لدى الشباب بما يضمن الاستفادة من العقول السعودية الواعدة وتوظيفها لخدمة المستقبل”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق