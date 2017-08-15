15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بيان تعزية أبناء وبنات المملكة في عبدالحسين عبدالرضا ومضامين الوعي المجتمعي

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

في خطوة ربما كانت سباقة وجريئة اصدر عدد من المثقفين والإعلاميين السعوديين بيانا تحت مسمى ( بيان تعزية لأسرة الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضاء من ابناء وبنات المملكة العربية السعودية تغمده الله بواسع رحمته ) وقد حمل هذا البيان الذي فتح لاحقا للجميع مشاركة عدد كبير من ابناء وبنات المملكة كثيراً من المعاني والمضامين التي دلت عليها تلك المشاركات والأقبال التي تنبئ اننا في بداية مرحلة جديدة من الوعي لدى المجتمع السعودي بعد ان حمل البيان التأكيد على استنكار الأغلبية من المجتمع لما صدر من تغريدات مسيئة بحق الراحل الكبير والتي حملت نفساً طائفياً تكفيرياً كبقايا لفكر كان يسود البعض من افراد المجتمع السعودي لعقود بعد أن بث سمومه دعاة الفتنة من الصحويين والحزبيين الأخونج في خطوة كانت تهدف منهم في المقام الأول لتفريق المجتمع وبالتالي اضعافه وإضعاف الوطن الذي عانى منهم كثيراً بعد أن صدروا الولاء منه لخارج حدوده ليكون للأمة لا الوطن وبقية القصة معروفة.

ايضا من تلك المعاني التي تضمنها البيان وأقبال المؤيدين له تأكيد أن الشيعة مكون اساسي من مكونات المجتمع والوطن منذ توحيد المملكة وأن محاولة تحييدهم كمكون من قبل دعاة الطائفية تعني إنكار هذا المكون وحصره وتحييده وهذا مالم يكن في يوم ديدناً لا لحكومتنا الرشيدة ولا حتى الشعب قبل اختطاف عقول ابناءه بعد الصحوة المزعومة فالشيعة مواطنون سعوديون يعيشون معنا وبيننا ومن شذ منهم بالتأكيد فهو مرفوض كما هو الشاذ من السنة لانفرق بين متطرف ضد الوطن وآخر.

حين نعود لمسمى البيان فأننا نجد انه كان بياناً للتعزية في قامة فنية كبيرة وهذا ما يجعلنا نستشعر ان توقيع المؤيدين له تعني ايضاً أن المجتمع بات يؤمن بدور الفنان والمبدع وأهمية الفن والأبداع وأن المجتمع اضحى محباً للفنان والمبدع مؤمنا ومقدراً لدوره في الحياة والمجتمع ولم يعد هذا التقدير والأيمان كما كنا سابقاً نعيشه في الظلام وتحت جنح الظلام نصفق له وفي النور نذمه ونشكك فيه وهذا كما ذكرت لا يقتصر على الفن والفنان بل كل المبدعين فأهمية الأبداع تكمن في خلق وعي وحائط صد ضد كل تيار وخطر ربما يفترس الفرد فالفرد الفارغ هو اسهل الفرائس والطرائد لكل عدو يتحرى الشر تجاه الوطن وهذا ما عانيناه سابقاً ففراغ الشباب الروحي والفكري كان احد اسباب وقوعهم فرائس سهلة لتيارات الإسلام السياسي وغيره من التيارات الإرهابية الأخرى.

نعم كل تلك المعاني الجميلة التي حملها البيان وغيرها مما لم آت به تعني امراً مفرحاً هو ان مجتمعنا يتعافى من اوجاعه وأن المجتمع يزداد وعياً فكرياً ووطنياً يعكس رغبته في مواجهة التيارات الظلامية العابثة بالحياة والدين والوطن وتعكس رغبته في ان يعيش في مجتمع يؤمن بالاختلاف لا الخلاف ويتفق على حب الله ثم الوطن وقيادته مجتمع يؤمن بالبناء والأبداع والفن والحب والجمال.

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