15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هستيريا شيرين وعمرو دياب!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

الهستيريا مرض نفسي، غالباً ما يُصاحب هذا المرض الشخصيات الهستيريّة القابلة للانفصال التام عن الواقع، وعيش دور معيّن يفصلها عن واقعها، بالإضافة إلى الشخصيات المُحبة للمبالغة والتهويل في وصف الوقائع، ومثال ذلك شعور المريض بالكراهية تجاه شخص معين ولكن عقله الواعي يحاول ضبط هذا الشعور ويتحكم به ليجعله يتقبل هذا الشخص ويتقبل التعامل معه ولو بشكلٍ مؤقت، فيتلقى اللاواعي هذا السلوك ويحتفظ به بصورته الأصلية الممتلئة بالكراهية ويُخرجه على هيئة انفعال جسدي، مثل أن يُصاب المريض بالقيء حالما مصادفته لهذا الشخص، ( نقلا عن موقع مختص).

هذا ما تعيشه الفنانة شيرين عبدالوهاب تجاه هضبة مصر عمرو دياب، هستيريا نفسية أزعجت الوسط الفني كثيرا، فالجمهور حينما ينتظر منها أغنية جميلة، تطل شيرين بتصريحات مليئة بالاضطرابات النفسية، والغيرة الفنية من تاريخ ونجومية عمرو دياب المتواصلة، السؤال المطروح، هل أصيبت شيرين بالهستيريا أمام عمرو دياب؟؟.

لن نختلف على أن شيرين صوت جميل وتقدم أغاني مجنونة، ولكن تصرفاتها وتصريحاتها تدل على انها غير جديرة بمكانتها وقيمتها الفنية، لذلك حبَّذا لو تتفرغ للفن، وتترك التصريحات لمدير أعمالها “أعانه الله”.

الجميل في تصريحات شيرين شيء واحد، وهو إثبات أن عمرو دياب يستحق هذه المكانة التي تليق به، لذلك لم يرد حتى على تصريحاتها الغريبة، هكذا هم النجوم الكبار يترفعون عن توافه الحديث، نستمتع كثيرا بما يقدمه عمرو دياب من أغانٍ، وصفحة بيضاء ناصعة بلا أي إسقاط على الفنانين وهو يتمتع بنجوميته أمام العالم بالجوائز التي حصل عليها بـ”عرقه” فنيا لا بالتصريحات الرنانة.

مع الفنجان:

تسائلت لماذا لم يرد عمرو دياب على شيرين؟، فكرت ثم تذكرت أغنيته ” مش جديد “.

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