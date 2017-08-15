15 أغسطس 2017 مـ / موافق 23 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حريق ضخم في المنطقة التاريخية بجدة .. والدفاع المدني يباشر الموقع

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

باشرت فرق الدفاع المدني بجدة حريقا هائلا شب في المنطقة التاريخية، وقد هرعت آليات الإطفاء لتطويق الحريق والذي أصيب على إثره عدد من المباني حتى الآن.

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