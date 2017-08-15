الطيران المدني: أكثر من ٧٠٥ ألف حاج قدموا إلى المملكة عبر مطاري جدة والمدينة المنورة حتى الاثنين 14 أغسطس

(أنحاء) – الرياض : ــ
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني احصائية عن عدد ضيوف الرحمن من الحجيج الذين قدموا إلى المملكة وذلك حتى فجر أمس الاثنين 14 أغسطس 2017م، الموافق 22 ذو القعدة 1438هـ. وكشفت الاحصائيات عن وصول أكثر من ٧٠٥ ألف حاج، حيث أستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قرابة ٢٥٩ الف حاج وصلوا عبر ١٣٣١رحلة جوية، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة قرابة ٤٤٦ ألف حاجاً قدموا على متن ١٣٥٦رحلة، وبمقارنة عدد الحجاج لنفس الفترة من العام الماضي، بلغت الزيادة في عدد الحجاج القادمين إلى جدة ٢٠٪ في مقابل ١٤٪ للمدينة المنورة، وبلغت ذروة التشغيل بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يوم الخميس 11 ذو القعدة ١٤٣٨هـ بعدد رحلات ١٢٤ رحلة أقلت ٢٨ الف حاجاً من مختلف قارات العالم، كما يبلغ متوسط الرحلات خلال موسوم الحج ٩٣ رحلة يومياً ومن المتوقع أن يستقبل المطار أكثر من ٣٢٠٠ رحلة بزيادة ٢٠٪ عن العام الماضي.
وكانت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي و مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي قد رفعت استعدادها مع تزايد أعداد القادمين لموسم حج هذا العام عبر صالات الحج والعمرة، من خلال تهيئة الصالات تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وأكد المهندس عبدالله بن مسعد الريمي مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أن إدارة المطار بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لموسم الحج من خلال تنفيذ خطة شملت تجهيز صالات السفر والساحات، وتأمين الأجهزة والمعدات وصيانتها، وجاهزية تشغيل كاونترات خدمة ضيوف الرحمن التابعة للجوازات والجمارك وشركات الطيران وسيور العفش وبوابات الفحص الأمني، إضافة إلى جدولة رحلات الحج التابعة لشركات الطيران بشكل يحد من تزامن الرحلات ويضمن انسيابية الحركة داخل الصالات.
وأشار الريمي أنه تم توفر التقنيات الحديثة والمساحات اللازمة لمرافق مجمع صالات الحج والعمرة والتي ساهمت في تقليص مدة إجراءات المسافرين القادمين عبر المجمع إلى 25 دقيقة كمعدل لإنهاء إجراء قدوم الحجاج ، حيث تضمن هذه الإجراءات حسب الخطة التشغيلية معايير قياسية مقننة بدءًا بوصول الرحلة إلى المطار ودخول الحجاج والمعتمرين إلى صالات القدوم، حيث يتم استقبالهم من قبل منسوبي وزارة الصحة ويتلقون التعليمات والخدمات الصحية اللازمة ثم يتجه الحاج إلى منطقة الجوازات لإنهاء إجراءات الوصول بعد ذلك يتوجه إلى منطقة خدمات الأمتعة لاستلام أمتعتهم مروراً بمنطقة الجمارك، ليتم استقبالهم بعدها من قبل هيئة الحصر والتوزيع والحاسب الآلي التابعة لوزارة الحج ومن ثم استقبال الحجاج من قبل مكتب الوكلاء الموحد، إضافةً إلى إجراءات إضافية خاصة بصالات الحج تبدأ بتوجيه الحجاج إلى منطقة البلازا «إجراءات بعثات الحج»، وتوجيه الحجاج إلى منطقة الحافلات «إجراءات النقابة العامة للسيارات»، ومن ثم مغادرة المجمع والتوجه الى مكة المكرمة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني اعتمدت الخطة التشغيلية لموسم حج 1438هـ التي يتم تنفيذها بمشاركة 26 جهة حكومية وأهلية، حيث بدأت مرحلة القدوم اعتباراً من مطلع شهر ذو القعدة وتنتهي يوم السبت 4 ذو الحجة، حيث تشير التوقعات بحسب الخطة أن يستقبل المطار حوالي مليون حاج.
وفِي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة قامت شركة طيبة لتشغيل المطارات بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تعمل على مدار الساعة ويشارك بها جميع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الحركة التشغيلية والتعامل مع جميع الاحداث واتخاذ القرارات الفورية اللازمة لضمان انسيابية الحركة التشغيلية.
وقال المهندس سفيان عبد السلام مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات ان الشركة حرصت على تامين مشاريع وخدمات فورية لزيادة الأنسيابية و الفعالية في التشغيل حيث عملت الشركة على تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة، كإعادة تهيئة وتجهيز مواقف الحافلات أمام مبنى الصالة الرئيسية لزيادة الإنسيابية في مغادرة الحجاج اماكن الإستراحات، وزيادة أعداد منصات إنهاء إجراءات الجوازات وذلك باضافة عدد ٢٨ منصة لخفض وقت الإنتظار و ليصبح العدد الاجمالي ١٠٢ منصة، كما تم تأمين عربات القولف لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة كبار السن تسهيل وصولهم إلى مواقف الحافلات، بالاضافة لصيانة وقائية لجميع المصاعد والسلالم الكهربائية و سيور نقل الامتعة بهدف زيادة كفاءة تلك المعدات وضمان عملها على مدار الساعة دون توقف، وتم تخصيص ٦ استراحات “بلازا” بمساحة إجمالية تبلغ نحو ١٠ الاف متر مربع تحتوي على استراحات للحجاج و مكاتب للجهات العاملة في موسم الحج، ومزودة بجميع المرافق والخدمات ووسائل الراحة كما تتميز بقربها من صالة الحج ولتكون المنطقة التي يتم تفويج ضيوف الرحمن بعدها الى مواقف الباصات والتي تتكون من ١٧٦موقف باصات تمهيداً لنقل ضيوف الرحمن إلى أماكن إقامتهم.