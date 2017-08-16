الهلال يفوز على التعاون في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

(أنحاء) – أنس القاسم :-
فاز نادي الهلال على نادي التعاون (4-3) في مباراة مثيرة بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن لقاءات الجولة الثانية.
افتتح السوري عمر خربين مهرجان الأهداف بضربة رأسية في الدقيقة (14)، وبعدها ب7 دقائق ضاعف محمد البريك النتيجة بتسجيلة الهدف الثاني وقلص الحاج كامارا الفارق في الدقيقة (26)، وعادل المصري مصطفى فتحي النتيجة، بتسجيلة الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة (35)، بعد انفراد بالحارس عبد الله المعيوف واستفاق نادي الهلال السعودي، واعتمد على التمريرات العرضية ليتقدم بهدف الثالث عن طريق إدواردو قبل 7 سبع دقائق على انتهاء الشوط.
وبنفس الطريقة، انتزع عبد الله الشمري التعادل للتعاون قبل انتهاء الشوط من ضربة رأس بعد تمريرة فتحي واستمرت المحاولات من جانب الطرفين بالشوط الثاني، لكن مرمى الحضري استقبل هدفًا رابعًا عبر إدواردو بتسديدة قوية بعد شراكة جديدة مع الشهراني.
وبعد هذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط ويعتبرالفوز هو الثاني للهلال على التوالي في مباراتين، بينما خسر التعاون لأول مرة بعد فوزه في الجولة الافتتاحية.