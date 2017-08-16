15 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تعرف على مهام النساء العاملات في مؤسسات الطوافة وخدمة الحجاج

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

سلط تقرير تلفزيوني الضوء على المهام التي تضطلع بها السيدات العاملات في مؤسسات الطوافة خلال موسم الحج، والتي تنطلق من مسؤولياتهن في خدمة قاصدات بيت الله الحرام اللاتي تمثل أعدادهن قرابة 40% من إجمالي عدد الحجاج سنوياً.

وأكدت المطوفات، في التقرير الذي بثته قناة “العربية”، أن النساء منخرطات في مهنة الطوافة منذ عقود، حيث يقدمن للحاجات طوال موسم الحج خدمات اجتماعية وتوعوية، حيث يرافقن الحاجات في المشاعر المقدسة وأثناء التنقلات.

كما أشارت إحدى المطوفات إلى أهمية مهنتها، حيث إن المطوفة تستطيع تفهم احتياجات الحاجات، وتراعي المريضات وتقف على أحوالهن وتهتم بشؤونهن حتى نهاية موسم الحج.

ولفتت مطوفة أخرى إلى أن الخدمات اللاتي يقدمنها تتجاوز مرافقة الحاجّات إلى تثقيف الحاجات وتنظيم الزيارات إلى المتاحف والاحتفال مع الحاجات وتوزيع الهدايا عليهن في عيد الأضحى المبارك.

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