16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صحيفة تفجر مفاجأة وتنشر تفاصيل اللقاء السري بين نيمار وميسي

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – وكالات :-

حاول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إقناع زميله السابق في برشلونة، البرازيلي نيمار دا سيلفا بشتى الطرق من أجل الاستمرار مع النادي الكتالوني وعدم الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت “سبورت” إن كل محاولات ميسي في إقناع نيمار بالبقاء مع برشلونة باءت بالفشل، مشيرا إلى آخر محاولة قام بها ليونيل ميسي كانت بحضور النجم الأورغوايني لويس سواريز.

وذكر المصدر ذاته أن ميسي عقد لقاء “سريّا” مع نيمار بحضور سواريز، وذلك ليلة 21 يوليو في فندق “بارسيباني شيراتون” في ولاية نيو جيرسي الأميركية.

وآخر عرض قدّمه ميسي لنيمار كان عبارة عن سؤال “هل تريد إحراز الكرة الذهبية؟ سأجعلك تفوز بها..”.

وقال “سبورت إنغليش” إن ميسي كان مستعدا للقيام بكل شيء فقط من أجل استمرار نيمار مع برشلونة.

ولم يقتنع نيمار بكل ما قاله ميسي، حيث كان قد حسم من قبل قراره بمغادرة أسوار الفريق الكتالوني صوب سان جيرمان، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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