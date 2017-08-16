16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سائق شاحنة يسير بسرعة عكس الطريق بمحافظة ينبع.. والمرور يطيح به

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو متداول سائق شاحنة تسير عكس السير وبسرعة عالية وجنونية، معرضًا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر، على الطريق الدائري بمحافظة ينبع.

ووثق مقطع فيديو قائد الشاحنة وهو يقود عكس الطريق، غير مبالٍ بتعليمات المرور الصارمة في هذا الشأن، ما يعكس استهتاره الشديد، حيث قابلته سيارات عديدة تسير في الاتجاه الصحيح، في الوجه، وهو ما كاد يتسبب في وقوع حادث.

وذكرت مصادر، وفقا لـ “سبق”، أن مرور محافظة ينبع ألقى القبض على قائد الشاحنة، حيث حُجزت الشاحنة وأوقف السائق. 

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