أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | سائق شاحنة يسير بسرعة عكس الطريق بمحافظة ينبع.. والمرور يطيح به
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