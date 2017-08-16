أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»نائب الملك يتبرع للجمعيات الخيرية في مكة بـ 15 مليون ريال
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“الحج”: المسار الإلكتروني يحقق تكافؤ الفرص لل...بتاريخ
مكة المكرمة – واس :- نجحت وزارة الحج والعمرة في إنهاء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1438هـ عبر
-
فيديو | تعرف على مهام النساء العاملات في مؤسس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- سلط تقرير تلفزيوني الضوء على المهام التي تضطلع بها السيدات العاملات في مؤسسات الطوافة
-
الهلال الأحمر: إسعاف 5 من رجال الدفاع المدني ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد بأن فرق الهلال
-
عقود تتجاوز المليار ريال لتحسين إعاشة النزلاء...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ امتداداً لاجتماعات اللجنة التطويرية لتحسين جودة التغذية في المديرية العامة للسجون ،افتتح نائب