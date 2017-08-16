16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مضاربة دامية في “مول” بجازان.. وشاب يسدد عدة طعنات للحارس

بتاريخ حوادث ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

وقعت مضاربة دامية في أحد “المولات” بمنطقة جازان، بين ثلاثة شبان وحراس أمن “المول”، أسفرت عن إصابة أحد الحراس بعدة طعنات نقل على إثرها للمستشفى.

وأفاد شاهد عيان أن الحادثة وقعت بعد منع الحراس مجموعة من الشباب من الدخول لأن أحدهما يحمل سلاحا أبيض “خنجر”، كون حمل الأسلحة البيضاء ممنوع داخل المركز التجاري.

وأوضح أنه فور المنع اندلعت المشاجرة وطعن أحد الشباب الحارس، فيما تم القبض علي الشباب وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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