16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” توقف 9 مكاتب استقدام وتسحب الضمان البنكي من 4 أخرى لعدم التزامها مع العملاء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها أوقفت التراخيص والخدمات الإلكترونية عن 9 مكاتب استقدام، وسحبت الضمان البنكي عن 4 مكاتب آخرى، لعدم التزامها ببنود العقود مع العملاء.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها بالضوابط والإجراءات المعتمدة من الوزارة، بما يضمن التزام المرخص له أمام عملائه وفق القواعد المنظمة لعملهم.

ودعت الوزارة كافة العملاء للإبلاغ عن أي مخالفات، والتواصل مع خدمة العملاء لتقديم بلاغاتهم عبر الرقم “19911”، أو عبر فروع الوزارة في جميع المناطق، كما دعت العملاء للتعامل مع شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة والمسجلة ومنشورة بيانتها على موقع مساند

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