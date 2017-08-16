أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“العمل” توقف 9 مكاتب استقدام وتسحب الضمان البنكي من 4 أخرى لعدم التزامها مع العملاء
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