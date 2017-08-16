16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة جازان تكشف أسباب وملابسات “مضاربة المول” بين الشبان الثلاثة وحراس الأمن

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت شرطة منطقة جازان، ملابسات المضاربة الدامية التي حدث داخل أحد “المولات” بين مجموعة من الشباب وحراس الأمن، والتي نتج عنها إصابة أحد الحراس بعدة طعنات بعد اعتداء الشبان عليه.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف عبدالرحمن الحكمي، أن واقعة العراك التي تم تداول مقطع فيديو لها على نطاق واسع، كانت بين ثلاثة مواطنين وحراس أمن مجمع الراشد التجاري، لافتا إلى أن السبب هو محاولة أحد الشباب دخول “المول” مرتديا حزاما به (جنبية) حيث تم منعه من قبل الحراس فاندلعت المشاجرة.

وقال الحكمي، إنه فور تلقي بلاغ بالواقعة تم انتقال فرق الأمن، وضبط الجناة الثلاثة وهم مواطنون، وإسعاف حارس الأمن، وأحيلت كامل أوراق القضية لجهات الاختصاص.

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