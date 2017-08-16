16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»التخصصات الصحية تعلن بدء العمل بلائحة التصنيف الجديدة بدءاً من سبتمبر
﻿

التخصصات الصحية تعلن بدء العمل بلائحة التصنيف الجديدة بدءاً من سبتمبر

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن العمل باللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الجديدة والقواعد التنفيذية للائحة التي أقرها مجلس أمناء الهيئة والمجلس التنفيذي للممارسة المهنية مؤخراً, سيكون اعتباراً من تاريخ 10 / 9 / 2017 .

وأوضحت الهيئة أن إقرار اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تنفيذ أهداف خطتها الاستراتيجية في تحسين معايير تقييم الممارسين الصحيين لرفع الجودة وحماية المجتمع .

وأكدت أنها تولي اهتماماً بتطوير آلياتها لتكون مساعدة وداعمه للممارس الصحي الذي هو محور عمل “الهيئة” وتبذل جهداً كبيراً لخدمته وتطوير أنظمتها لإزالة أي عوائق تواجهه .

وعدّت الهيئة أن ما تحقق من عمل إيجابي وحراكاً خلال الفترة الماضية هو أحد ثمرات الخطة الاستراتيجية التي ستلبي طموحات الممارسين الصحيين .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق