16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البحرين تكشف تآمر قطر على قلب نظام الحكم فيها

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

بث تلفزيون البحرين اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مع الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان المدان بالإرهاب يكشف تآمر النظام القطري على قلب نظام الحكم في البحرين.

وأشار التلفزيون خلال المكالمة التي تم بثها إلى أن حمد بن جاسم طلب عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، وأن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة داعمة للمعارضة البحرينية، وأكد أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين، كما كشفت أن رئيس وزراء قطر السابق في اتصال مع إرهابي بحريني تبرأ من قوات درع الجزيرة.

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