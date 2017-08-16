16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رونالدو يغيب عن الكلاسيكو.. و”الاستئناف” تؤيد عقوبة إيقافه 5 مباريات

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – محمد المغامس :-

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم تأكيد العقوبة الموقعة على رونالدو، بالإيقاف خمس مباريات بعدما جرت جلسة الاستماع للجنة قبل قليل في إسبانيا.

حيث سيغيب رونالدو عن لقاء الإياب في السوبر الإسباني اليوم، إضافة إلى أول 4 مباريات من الليجا الإسبانية.

وأكدت اللجنة أنها لم تجد في الطعن الذي قدمه ريال مدريد الأدلة الكافية لدحض القرار الجماعي للجنة والذي يُقدّر قيام رونالدو بالتمثيل.

فيما رأى ريال مدريد أن تصرف كريستيانو بدفع الحكم كان “رد فعل غير مبرر وغير متناسب” بسبب الطرد بينما رأت اللجنة أنه “عمل غريزي محض”.

وتلقى رونالدو بطاقة صفراء ثانية أخرجته من مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني ضد برشلونة، بعدما ادعى الحكم أن البرتغالي قام بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء، إلا ان غضب رونالدو جعله يدفع الحكم مما أوقع عليه عقوبة الإيقاف لخمس مباريات، إضافة لغرامة مالية.

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