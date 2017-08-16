16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأهلي يستضيف الفتح في ثاني مبارياته بدوري جميل

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – عادل رشيد :-

يخوض الفريق الأهلاوي مباراته الثانية في دوري جميل غداً الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله ( الجوهرة) بجدة حيث يستضيف فريق الفتح القادم من الأحساء.

 ويدخل الأهلي اللقاء وفي رصيده صفر من النقاط بعد الهزيمة التي تلقّاها في الجولة الماضية من أمام الإتفاق ٢-١ والتي تبعها غضب جماهيري أهلاوي على ما قدّمه الفريق في المباراة وأكدّت الجماهير أنّ لاعبيها يملكون إمكانيات أكبر مما قُدِّم .

 وكان الأهلي يفتقد لعدد من اللاعبين من بينهم ثلاثة محترفين بالإضافة لقائد  الدفاع معتز هوساوي، ومن المنتظر أن نشاهد في  مباراة الغد شكل الفريق مغاير بإنضمام المحترفين، وإشراك عدد من اللاعبين الذين يعوّل عليهم المدرّب الأوكراني سيرجي جيبروف من بينهم المنظم حديثاً اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا.

وفي المقابل يدخل الفتح القادم من الأحساء وهو الجريح الآخر بعد الخسارة التي تلقّاها في الجولة الأولى الماضية من فريق التعاون ٤-١ ويدخل اللقاء وفي رصيدة صفر من النقاط ، ويطمح  المدرّب فتحي الجبال بالحصول على الثلاث نقاط لتعويض خسارته الماضية حيث اغضبت جماهير ومنسوبي النادي الشرقاوي ويعاني الفريق من مشاكل دفاعيّة قد تكون نقطة ضعف واضحهه وهي أبرز النقاط التي يعمل مدرّب الفريق على حلّها.

ويملك الفتح عدداً من اللاعبين المميزين أبرزهم زقعان الزقعان كخيار هجومي وعبدالقادر الوسلاتي ، وسيدخل الفتح اللقاء رغبة في تحقيق نتيجة ايجابية  قبل توقّف الدوري وإرضاء محبيه .

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