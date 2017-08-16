16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يأمر باستضافة 1300 حاج من 78 دولة حول العالم لأداء فريضة حج هذا العام

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أمره الكريم باستضافة (1300) حاج من (78) دولة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة حج هذا العام 1438هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

أعلن ذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ المشرف العام على البرنامج ، مؤكداً أن أمر الملك المفدى ــ رعاه الله ــ يأتي امتداداً للنهج الذي سار عليه ولاة أمر هذه البلاد الكريمة في تقديم كل ما يخدم المسلمين، ويعمق الوحدة الإسلامية والأخوية بين شعوب العالم الإسلامي ، تحقيقاً وامتثالاً لقول الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ 🙁 أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ) ، ومن أسمى وأفضل أنواع النفع هو مساعدة الناس في حج بيت الله الحرام .

وأبان أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ امتدت لتصل إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها , حيث استفاد هذا العام مواطنون من ثمان وسبعين دولة من مختلف قارات العالم ، مشيراً معاليه إلى أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج وشملتهم المكرمة منذ بدء البرنامج وحتى موسم الحج الحالي وصل إلى ما يقرب من أربعة وعشرين ألف مسلم ومسلمة من مختلف دول العالم.

وقال معاليه إن المملكة تحمل رسالة خدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، وهذه الرسالة ليست مقتصرة على أداء الحج، بل ممتدة لتشمل العناية بالمسلمين، وتعزيز العلاقة بهم، والوقوف معهم ومع قضاياهم أينما كانوا ، وأن الوزارة تحرص باستمرار على تحقيق هذه الرسالة من خلال التواصل مع المسلمين في جميع قارات العالم، ولمساعدة من لم يتمكن من أداء فريضة الحج باستضافته على نفقة خادم الحرمين الشريفين ضمن الضيوف في هذا البرنامج المبارك .

مما يذكر أن الدول المشمولة بالاستضافه هذا العام هي : إندونيسيا، وبنجلاديش، والفلبين، وكمبوديا، وقرقيزستان، وسيريلانكا، والنيبال، وأفغانستان، وفيتنام، وماليزيا، واتحاد ماينمار، والبوسنة والهرسك، والهند، والنيجر، وأوغندا، ومدغشقر، وجزر القمر، وكينيا، والباكستان، ورومانيا، وبلغاريا، وكوبا، وجنوب أفريقيا، وبروندي، وموزمبيق، والسنغال، والكاميرون، ونيجيريا، المالديف ، لاوس ، غانا ، بنين ، الصومال ، جيبوتي ، أريتريا ، تركيا ، كوسوفا ، ألبانيا ، أوكرانيا ، اليونان ، روسيا البيضاء ، البرازيل ، الأرجنتين ، الاكوادور ، تشيلي ، البارغواي، غينيا كوناكري ، غينيا بيساو ، غينيا الاستوائية , أثيوبيا , أنجولا ,بتسوانا , بوركينا , تشاد , تنزانيا , توجو , الجابون , جنوب السودان , رواندا , رينيون , زامبيا , زيمبابوي , زنجبار , ساحل العاج , ساحل العاج , ساوتومي , السودان , سوازيلاند , سيراليون , ليبيريا , سيشل , الكنغو برازافيل , الكونقو الديمقراطية , ليسوتو , مالي , ملاوي , موريتانيا , موريشيوس ، غامبيا ، الكاميرون ، ناميبيا .

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