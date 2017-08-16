16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الزوجة المحروقة على يد زوجها تروي تفاصيل مثيرة.. وكيف خدعها لإثبات أنها تخونه مع رجل آخر

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

روت الزوجة هاجر الحربي التي تعرضت للتعنيف والحرق على يد زوجها وصديقه؛ لشكه في سلوكها تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

وقالت “الحربي” إن زوجها خدعها لإثبات شكوكه فيها من خلال إيهامها بأنه مسافر خارج المملكة في مهمة عمل وقد تعرض للإصابة هناك، مشيرة إلى أنه أرسل إليها صورة تفيد بتعرضه للإصابة وتنويمه بالعناية المركزة لتلقي العلاج.

وأوضحت في مداخلة مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أنها تواصلت مع أحد أصدقائه وأرسلت إليه جواز سفرها وجواز أخيها لرغبتها في السفر والاطمئنان على زوجها، لكنها فوجئت بعد أيام بحضور زوجها وتعنيفه لها بمعاونة أحد أصدقائه، طالباً منها الاعتراف بوجود علاقة بينها وبين شخص ما، ثم بدأ بتعذيبها.

وبينت أنها توسلت له بأن يرسلها عند أهلها إن كان يشك بها في محاولة منها لمنعه من إشعال النيران في جسدها وقتلها حرقاً بعدما سكب البنزين عليها، لكنه أصر على فعلته وأشعل النيران في جسدها.

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