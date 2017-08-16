16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الطائف .. تفاصيل العثور على طفلة “مغتصبة” ملقاة بجانب منزل عائلتها بحي العقيق

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث

(أنحاء) – متابعات : ــ

عثرت الجهات الأمنية بالطائف على طفلة باكستانية ملقاة بالقرب بالقرب من منزل عائلتها بحي العقيق في الطائف وهي تنزف الدماء ، وغائبة عن الوعي .

جاء ذلك بعدما تقدمت أسرة الطفلة ببلاغ عن اختفاء ابنتهم ، وجاءت الصدمة حينما نقلت إلى المستشفى ويؤكد الأطباء أنها قد تعرضت للاغتصاب .

فيما كشف خال الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات ، وفقاً لموقع “سبق” بأنها كانت قد طلبت من والدتها صباح الثلاثاء بضعة ريالات من أجل الشراء من البقالة القريبة منهم في الحي الذي يسكنونه، إلا أن والدتها رفضت مانعة إياها الخروج من المنزل، ولكن الطفلة أصرت على طلبها؛ ما دفع والدتها للموافقة لها على الخروج.

وأكد خال الطفلة أنها خرجت للبقالة المعنية، وغابت عن المنزل فترة قاربت الساعة، فيما اضطربت والدتها لغيابها، وبدأت تدخل في مرحلة صعبة، حتى قدوم أحد الجيران، يبلغهم بأن طفلتهم وجدها ملقاة بالقرب من المنزل وعليها آثار نزيف، وغائبة عن وعيها.

حينها على الفور تم نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وتم خضوعها لعملية طبية، استغرقت ساعات عدة، فيما تنتظر الأسرة تقريرًا مفصلاً عن الحالة.

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