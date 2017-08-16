16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: جهات حكومية تبدأ في صرف بدلات موظفيها بأثر رجعي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت مصادر عن إيداع بعض الجهات الحكومية البدلات المقررة لموظفيها في حساباتهم بالبنوك؛ وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الذي نص على صرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة.

وأوضحت المصادر، حسب “تواصل”، أنه من بين الجهات التي صرفت مستحقات موظفيها خلال اليومين الماضيين، الدفاع المدني، والبريد السعودي، والهلال الأحمر، والسجون، والمرور، ومن المتوقع أن تواصل باقي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى صرف البدلات لموظفيها خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت أنها ستصرف البدلات بأثر رجعي، لكل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية.

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