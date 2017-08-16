16 أغسطس 2017 مـ / موافق 24 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اللاعب المصري حسام غالي نصراويًا لمدة موسم

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – محمد سندي :-

وقع اللاعب المصري حسام غالي، بشكل رسمي على عقد انتقاله إلى فريق النصر لمدة موسم واحد، قادماً من الأهلي المصري.

 جاء ذلك بحضور سلمان القريني أمين عام النادي، وحمد البوعلي عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى طلال النجار مدير الكرة.

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