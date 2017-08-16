17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أمطار غزيرة تنعش الأجواء في عدد من مناطق المملكة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

شهد عدد من مناطق ومحافظات المملكة هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة اليوم (الأربعاء)، وسط توقعات وتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد باستمرارها حتى ساعات متأخرة من الليل.

ورصدت مقاطع مصورة الحالة المطرية في هذه المناطق والمحافظات، ففي جازان هطلت أمطار متوسطة، شملت محافظة الريث ومركزي الحقو والفطيحة، وعددا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وسجلت الطائف هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة، فيما جاءت متوسطة إلى خفيفة على أجزاء متفرقة من منطقة الباحة، حيث شملت مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي.

وفي منطقة المدينة هطلت أمطار خفيفة على أجزاء منها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط توقعات بأن تشهد خلال الساعات القادمة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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