بلاغ يقود “التجارة” لإغلاق محطة تخلط البنزين في جدة | صور

(أنحاء) – متابعات :-
أغلقت إدارة الرقابة الميدانية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، محطة وقود بسبب خلطها البنزين بالديزل، بعد بلاغ مواطن بالغش التجاري.
وكان أحد المواطنين قد أبلغ، عبر حساب وزارة التجارة والاستثمار على “تويتر” عن المحطة المذكورة، وأنها تخلط بنزين 91 بالديزل، ما تسبب في أضرار لعدد من السيارات.
وتفاعلت وزارة التجارة مع البلاغ وقامت بالشخوص للمحطة، وأغلقتها بعد التأكد من صحة البلاغ، ومن تضرر المستهلكين من خلط بنزين 91 بمادة الديزل، كما ألزمت الوزارة مسؤولي المحطة بإصلاح السيارات المتضررة.