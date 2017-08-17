17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سيدة تهاجم منظمي مهرجان في بلجرشي.. وتحتج على تشغيل الموسيقى

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

اقتحمت سيدة إحدى الفعاليات في مهرجان بلجرشي، للاعتراض على وجود الموسيقى في إحدى الفقرات، وذلك بعد تهجمها على المنسقين والقائمين على المهرجان.

وأوضح محافظ بلجرشي سفر بن سويد في ملابسات الواقعة، أنه أثناء تقديم فعاليات اللعب بالنار وبعد خمس دقائق من انطلاق الفقرة الأولى وقفت السيدة لتعلن احتجاجها على ما وصفته بالموسيقى، وطالبت بإيقافها فوراً وتهجمت على المنسق.

وأضاف أنه تم إعداد محضر بالواقعة، واستمرار الفعاليات كما كانت من قبل، كونها فعاليات مصرّحة ومعتمدة وليس فيها مخالفة نظامية، لافتاً بحسب “عكاظ” إلى أنه جارٍ البحث عنها بعدما اختفت بعد تنفيذ فعلتها.

من جهته كشف المنسق للفعاليات عبدالناصر رمضان، أن السيدة دخلت عليه في حجرة التنسيق بعد احتجاجها في المسرح وتطاولت عليه ودعته إلى إيقاف الفقرات الماجنة كما وصفتها، لافتاً إلى أنه حاول تهدئتها والتفاهم معها، إلا أنها رمته بالشاشة الخاصة بمتابعة الفعاليات حسب قوله.

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