17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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غوغل ستدفع 3 مليارات لـ “أبل” هذا العام.. تعرّف على السبب

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – وكالات :-

رغم المنافسة الشرسة بين شركتي أبل وغوغل في عالم الهواتف الذكية إلا أن الأخيرة ستقوم بدفع مليارات الدولارات هذا العام لتساهم بنسبة كبيرة في استقرار منافستها، وفقا لتقارير متخصصة.

ووفقا لمؤسسة بيرنشتاين الأميركية، المتخصصة في مجال أبحاث السوق، فإن غوغل ستقوم هذا العام بدفع 3 مليارات دولار لأبل لتواصل جعل محركها للبحث هو المحرك الأساسي لأجهزة آيفون وآيباد التي تنتجها أبل.

وبحسب نفس المؤسسة فإن هذا المبلغ يفوق كثيرا ما دفعته غوغل لأبل بين عامي 2014 و 2016 والمقدر بمليار دولار.

وتمثل مدفوعات غوغل نسبة كبيرة من دخل شركة أبل والأرباح التي تحققها من هواتف آيفون تحديدا.

وتمثل المبالغ التي تدفعها أبل نحو 5% من إجمالي أرباح التشغيل لدى شركة أبل بشكل عام، فيما تتوقع بيرنشتاين أن تكون هذه المدفوعات مسؤولة عن 25% من نمو جميع عمليات أبل خلال العامين الماضيين.

وبينما تتوقع بيرنشتاين أن تتوقف غوغل مستقبلا عن دفع هذه المبالغ، إلا أن هذا الامر مستبعد في الوقت الراهن خصوصا أن أجهزة أبل مسؤولة عن نصف الدخل الذي تحققه غوغل من عمليات البحث على جميع الأجهزة المحمولة.

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