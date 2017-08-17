17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»رئيس الوزراء اليمني : صرنا على مشارف النصر الحقيقي ضد الانقلابيين
﻿

رئيس الوزراء اليمني : صرنا على مشارف النصر الحقيقي ضد الانقلابيين

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن جيش بلاده ومقاومتها الشعبية باتوا على مشارف النصر الحقيقي في مواجهة المليشيا الانقلابية.

وأشار “بن دغر” وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، أن النصر على مليشيا الحوثي والمخلوع صالح سيحقق لكل اليمنيين تطلعاتهم في تأسيس الدولة الاتحادية المكونة من سته أقاليم، الضامنة للمساواة والعدالة في الثروة والسلطة.

وخلال لقائه محافظي محافظة عمران وريمة، ثمّن المسؤول اليمني الدور البطولي لأبناء عمران وريمة في مواجهة المليشيا الانقلابية وجهودهم من أجل عودة الشرعية والحفاظ على الجمهورية والوحدة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق