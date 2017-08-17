17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تقدم 200 ألف دولار دعماً لميزانية اللجنة الإسلامية للهلال الدولي

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

قدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً بقيمة 200 ألف دولار لميزانية اللجنة الإسلامية للهلال الدولي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي مساهمة منها في دعم نشاطات اللجنة .

وقام بتسليم الدعم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي خلال استقباله بمقر السفارة اليوم ، المدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد بن حمد العسبلي .

وجرى خلال اللقاء استعراض الأعمال التي تقوم بها اللجنة على المستويين الإسلامي والدولي .

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