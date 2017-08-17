17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“STC” تعلن عن تقديم شرائح مجانية لحجاج قطر بالبقاع المقدسة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عن تقديم شرائح مجانية لجميع الحجاج القطريين في منافذ البيع الخاصة بها في البقاع المقدسة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة خالد البياري في تدوينة له عبر “تويتر”: “ستقدم المجموعة شرائح مجانية لكل الحجاج القطريين في منافذ البيع الخاصة بها في البقاع المقدسة، حياهم في وطنهم الثاني، حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً”.

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