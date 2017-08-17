17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قائد طائرة يلغي إقلاعها للاطمئنان على صحة راكب.. والركاب يقدرون موقفه

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

فضّل قائد طائرة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى تبوك إلغاء الإقلاع بها، والعودة إلى صالات مطار الملك خالد الدولي، مساء أول أمس (الثلاثاء)، رغم وجودها على مدرج الإقلاع بالمطار، وذلك عقب إصابة أحد الركاب بنوبة إغماء وحالة إعياء.

وتلقى الراكب الإسعافات الأولية، واستقرت حالته، وفقًا لـ “سبق”، وسُمح له بمواصلة السفر وأقلعت الطائرة متأخرة عن موعدها لمدة أكثر من ساعتين، ووصلت إلى مطار الأمير سلطان في تبوك عند الثانية فجرًا.

وقدم ركاب الرحلة شكرهم لقائد الطائرة على هذا الموقف الإنساني النبيل، بعد أن انتظر حتى استقرار صحة الراكب واصطحابه على الرحلة، عقب الوعكة الصحية التي أصابته.

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