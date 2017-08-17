طرح سيارة “آستون مارتن” للبيع في مزاد مقابل 20 مليون دولار

(أنحاء) – متابعات : ــ
من المنتظر انطلاق مزاد “بيبل بيتش” هذا الأسبوع وسوف يعرض به مجموعة من التحف النادرة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 290 مليون دولار.
وسوف يبدأ المزاد يوم الجمعة المقبل في كاليفورنيا وتعرض به سيارات “بورش” و”فيراري” تقدر أسعارها بملايين الدولار، ولكن أبرز ما سيظهر في المزاد سيارة “آستون مارتن”.
ما يميز “آستون مارتن” المعروضة سعرها المطلوب في المزاد وهو عشرين مليون دولار، وتعد السيارة من طراز “956 دي بي آر 1″، وتطرحها دار “سوثبي” في المزاد.
تعد السيارة المعروضة أول نسخة أنتجت من “آستون مارتن دي بي آر 1” وهي موديل خمسينيات القرن الماضي.
قاد هذه السيارة مشاهير مثل “كارول شيلبي” و”ستيرلينج موس”، وإذا تم بيعها بعشرين مليون دولار أو أكثر، فسوف تصبح واحدة من اغلى خمس سيارات تباع في مزاد على الإطلاق.